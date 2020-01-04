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Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

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Календарь 2020 дополнительные выходные дни
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200104/28753549/polnyy-kalendar-rabochikh-vykhodnykh-dney-2020-god.html

У молдавских бюджетников в 2020 году сразу несколько мини-каникул, однако некоторые выходные дни все-таки придется отработать. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие числа выпадают выходные.

В 2020 году, кроме обычных выходных, у бюджетников будет 12 праздничных дней, объявленных нерабочими, а также несколько мини-каникул - в январе и в августе.

По решению правительства, в 2020 году объявлены нерабочими дни 6 января и 28 августа, которые работники бюджетной сферы отработают, соответственно, в рабочие субботы 11 января и 15 августа.

Календарь выходных дней начнется для бюджетников с рождественских мини-каникул с 4 по 8 января. Следующие продолжительные выходные будут уже в августе с 27 по 31. 

Праздничными днями, выпадающими не на субботу или воскресенье, были объявлены также 1 января, среда - Новый год; 20 апреля, понедельник - второй день Пасхи; 27 апреля, понедельник – Радоница; 1 мая, пятница – Международный день солидарности трудящихся; 1 июня, понедельник - День защиты детей; 27 августа, четверг - День независимости; 28 августа, пятница (с отработкой 15 августа); 31 августа, понедельник - Limba Noastră; 25 декабря, пятница – Рождество по новому стилю.

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