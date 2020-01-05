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Это блюдо как лекарство: с чем можно сравнить молдавскую заму

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Зама
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200105/28762778/oldavskaya-zama-starinnoe-blyudo-na-sovremennom-stolem.html

Чем полезна и хороша молдавская зама, а, главное, как ее приготовить, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

С чем можно сравнить молдавскую кухню в контексте мирового признания? Наверное, с Золушкой. Подобно известной сказочной героине национальная кухня нашей страны скромна и лишена лоска и экзотики. Но даже в самых изысканных ресторанах она станет достойным украшением меню – ведь, все гениальное просто.

Молдавская кухня не чужда оригинальности, яркости, богатства вкуса. А главное достоинство ее – эталон здорового питания. И, пожалуй, одно из самых вкусных блюд  - куриная зама.

 Это традиционный молдавский суп из петуха и кислого отрубного кваса с домашней лапшой. Именно это "классический" состав замы. Но сойдет и курица. Чем полезна и хороша зама, и как ее готовить, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.



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