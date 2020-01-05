Это блюдо как лекарство: с чем можно сравнить молдавскую заму

Чем полезна и хороша молдавская зама, а, главное, как ее приготовить, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

С чем можно сравнить молдавскую кухню в контексте мирового признания? Наверное, с Золушкой. Подобно известной сказочной героине национальная кухня нашей страны скромна и лишена лоска и экзотики. Но даже в самых изысканных ресторанах она станет достойным украшением меню – ведь, все гениальное просто.

Молдавская кухня не чужда оригинальности, яркости, богатства вкуса. А главное достоинство ее – эталон здорового питания. И, пожалуй, одно из самых вкусных блюд - куриная зама.

Это традиционный молдавский суп из петуха и кислого отрубного кваса с домашней лапшой. Именно это "классический" состав замы. Но сойдет и курица. Чем полезна и хороша зама, и как ее готовить, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.