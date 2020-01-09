Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Кто из жителей стран СНГ и других государств имеет наиболее широкие возможности свободно передвигаться по миру, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

Рейтинг безвизового въезда в другие государства: Молдова находится в топ-50 стран с самыми "удобными" загранпаспортами.

Впереди нашей республики из государств постсоветского пространства оказались лишь страны Балтии и Украина. Лидирует в рейтинге Япония. Гражданам этой страны открыто для посещения 191 государство. А на последнем месте расположился Афганистан - 107 позиция с возможностью путешествия без виз в 26 стран.

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