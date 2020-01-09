Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Рейтинг безвизового въезда в другие государства: Молдова находится в топ-50 стран с самыми "удобными" загранпаспортами.
Впереди нашей республики из государств постсоветского пространства оказались лишь страны Балтии и Украина. Лидирует в рейтинге Япония. Гражданам этой страны открыто для посещения 191 государство. А на последнем месте расположился Афганистан - 107 позиция с возможностью путешествия без виз в 26 стран.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK