Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Молдова хоть и признана одной из беднейших стран в Европе, но это не останавливает некоторых жителей республики если и не окружать себя роскошью, то делать весьма дорогие покупки.
Согласно статистике, в 2019 году в Молдове было продано порядка 36 тысяч автомобилей.
Подавляющее большинство из них - с пробегом. Чаще всего на вторичном рынке покупают "железную ласточку" со средним возрастом 8-10 лет.
Пользуются спросом и люксовые машины. Так, за 2019-й продано 22 Mercedes-Benz S-класса, 30 Range Rover, 68 Porsche Cayenne, два Mercedes-Benz Maybach, а также по одному Maserati Levante, Ferrari 812 Superfast, Rolls Royce Cullinan.
Какая марка авто оказалась самой популярной в стране, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
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