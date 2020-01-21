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Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

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Sputnik Молдова
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В Молдове растут продажи машин, как на первичном, так и на вторичном рынке. К слову, примерно в четыре раза стали чаще покупать электромобили.

Молдова хоть и признана одной из беднейших стран в Европе, но это не останавливает некоторых жителей республики если и не окружать себя роскошью, то делать весьма дорогие покупки.

Согласно статистике, в 2019 году в Молдове было продано порядка 36 тысяч автомобилей.

Подавляющее большинство из них - с пробегом. Чаще всего на вторичном рынке покупают "железную ласточку" со средним возрастом 8-10 лет.

Пользуются спросом и люксовые машины. Так, за 2019-й продано 22 Mercedes-Benz S-класса, 30 Range Rover, 68 Porsche Cayenne, два Mercedes-Benz Maybach, а также по одному Maserati Levante, Ferrari 812 Superfast, Rolls Royce Cullinan.

Какая марка авто оказалась самой популярной в стране, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

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