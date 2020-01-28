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За что жители Молдовы стали платить больше

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Рост цен по-молдавски
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200128/29009270/za-chto-zhiteli-moldova-stali-platit-bolshe.html

Рост цен на некоторые продукты за 2019-й составил от 30% до 60%, немногие товары и услуги подешевели. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова топ самых внушительных подорожаний прошедшего года.

В течение прошедшего года жизнь дорожала - цены на некоторые товары и услуги росли как на дрожжах. Инфляция в конце 2019-го (то есть в совокупности с начала года по сравнению с декабрем 2018-ого) составила 7,5%. Самый большой рост цен - на продукты питания.

Нельзя сказать, что за весь год ничего не дешевело, правда таких примеров было крайне мало. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, за что жители республики стали платить больше, а за что меньше.

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Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

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