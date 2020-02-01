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Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

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Валютные поступления в Молдову 2019.
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2900/91/29009142.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200201/29054085/skolko-deneg-postupilo-moldova-iz-za-rubezha-2019-god.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, из каких стран в республику поступает больше всего денежных переводов.

За январь-декабрь 2019-го общий объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг одного миллиарда 222,89 миллиона долларов, а это на 3,5% меньше, чем за такой же период 2018 года.

В декабре 2019-го года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц немного превысил 100 миллионов долларов США. Это на 12% превышает показатели годичной давности.

По-прежнему лидером по денежным переводам в Молдову остается Россия - в декабре сумма высланных средств достигла почти 22 миллионов долларов.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоит отметить переводы из России с долей в 20,3% из общего объема", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Второе место по объему переводов из-за рубежа занимает Израиль, а тройку лидеров замыкает Италия. В топ-5 попали США и Великобритания.

В Нацбанке подчеркивают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские финансовые учреждения состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

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