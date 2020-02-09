16:46 09 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Инфографика

Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2906/92/29069241.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200209/29137935/kakovy-osnovnye-prichiny-dtp-na-dorogakh-moldova.html

Смотрите в инфографике Sputnik, в каких регионах республики произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий в 2019 году.

Согласно данным автоматизированной системы "Регистр дорожно-транспортных происшествий", с января по декабрь 2019 года в Молдове зарегистрировано 2 тысячи 572 аварии, в которых погибли 274 человека, а свыше трех тысяч пострадали.

Самая частая причина ДТП - несоблюдение скоростного режима. Исходя из проведенного анализа, чаще всего аварии происходят во временной промежуток между 16.00 и 18.00.

По статистике, из общего числа погибших и пострадавших в авариях большая часть приходится на возрастную категорию от 31 года до 64 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK



Еще инфографика

  • Онлайн карта распространения коронавируса
    Последнее обновление: 15:02 06.02.2020
    15:02 06.02.2020

    Карта распространения коронавируса

    Смотрите в режиме реального времени онлайн-таблицу, на которую выводится информация о распространении коронавируса 2019-nCoV.

    797
  • Валютные поступления в Молдову 2019.
    Последнее обновление: 17:22 01.02.2020
    17:22 01.02.2020

    Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

    Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, из каких стран в республику поступает больше всего денежных переводов.

    676
  • Рост цен по-молдавски
    Последнее обновление: 17:57 28.01.2020
    17:57 28.01.2020

    За что жители Молдовы стали платить больше

    Рост цен на некоторые продукты за 2019-й составил от 30% до 60%, немногие товары и услуги подешевели. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова топ самых внушительных подорожаний прошедшего года.

    429
  • Авто в Молдове 2019
    Последнее обновление: 18:33 21.01.2020
    18:33 21.01.2020

    Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

    В Молдове растут продажи машин, как на первичном, так и на вторичном рынке. К слову, примерно в четыре раза стали чаще покупать электромобили.

    883

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в воздух
Модернизированный Ту-160М: первые кадры полета и тест систем - видео
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться