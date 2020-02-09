Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Смотрите в инфографике Sputnik, в каких регионах республики произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий в 2019 году.

Согласно данным автоматизированной системы "Регистр дорожно-транспортных происшествий", с января по декабрь 2019 года в Молдове зарегистрировано 2 тысячи 572 аварии, в которых погибли 274 человека, а свыше трех тысяч пострадали.

Самая частая причина ДТП - несоблюдение скоростного режима. Исходя из проведенного анализа, чаще всего аварии происходят во временной промежуток между 16.00 и 18.00.

По статистике, из общего числа погибших и пострадавших в авариях большая часть приходится на возрастную категорию от 31 года до 64 лет.

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