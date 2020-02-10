Бессарабская история Пушкина

В период с 1820 по 1823 год Пушкин находился в Бессарабии, в ссылке. Sputnik Молдова приводит в инфографике основные даты и события, связанные с пребыванием классика литературы на нашей земле.

Пушкин прибыл в Кишинев 21 сентября 1820 года. Вместе со своим "дядькой"Никитой Козловым поселился во флигеле заезжего дома купца Ивана Наумова. Третью, самую маленькую комнатку флигеля, он отдал Никите, – это была кухня, – а сам уединился в двух комнатках с печью, выходивших на восток. Жилье Пушкину, кстати, пришлось по душе. Именно здесь он испытал первое на молдавской земле творческое вдохновение. Оно не было столь сильным, как последовавшие за ним "Бессарабские вёсны". Более того, оно было еще тесно связано с Кавказом, Крымом, откуда он приехал в Кишинев, и где посетило его первая южная муза. Пушкин с увлечением продолжил работу над новой поэмой "Кавказ", которая позже получила название "Кавказский пленник".

Подробно о приключениях Пушкина в Бессарабии можно узнать в спецпроекте Пушкин-220: тайны, факты и личная жизнь