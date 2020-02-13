Военное присутствие США и России за рубежом

Смотрите в инфографике Sputnik географическое распределение американских, а также российских военнослужащих и баз по всему миру.

В 2021 финансовый год США могут войти с оборонным бюджетом в 740,5 миллиарда долларов, что превышает текущие показатели (738 миллиардов). При этом в общей сложности 69 миллиардов долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом. Во всяком случае с таким предложением выступила администрация американского президента Дональда Трампа.

США – мировой лидер по использованию военной инфраструктуры в других государствах. Данные по количеству баз и военных объектов разнятся год от года. К примеру, в июле 2018 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил о присутствии более 300 тысяч американских военнослужащих в 177 странах.

Согласно ежегодным отчетам Base Structure Reports, США использовали от 600 до 800 военных баз и объектов за последние 10 лет.

"Посольства" Пентагона есть на всех континентах, кроме Антарктиды (хотя американская программа проводимых там исследований осуществляется при содействии транспортной авиации ВВС США).

Военное присутствие Штатов сосредоточено на нескольких стратегических направлениях: Европа (рядом Россия), Азия (рядом Китай), Ближний Восток и Афганистан. Среди лидеров по числу размещенных у себя военных баз и объектов США значатся Германия, Япония и Южная Корея.

В ряде стран базы используются совместно с местными вооруженными силами. Многие объекты НАТО, не являясь чисто американскими, также регулярно принимают контингенты США. Американские военнослужащие часто входят в состав межнациональных подразделений НАТО в Европе.

В последние годы Пентагон активно финансирует реконструкцию аэродромов в Словакии, Албании, Венгрии, Норвегии и Румынии. Можно ожидать расширение американского военного присутствия в Восточной Европе в рамках НАТО.

Что касается России, то по приблизительной экспертной оценке на зарубежных военных объектах находятся до 30 тысяч российских военнослужащих. Так, у РФ есть военные базы в странах бывшего СССР: в Таджикистане, Кыргызстане, Армении, Абхазии и Южной Осетии. Российские миротворцы несут службу в Приднестровье (Молдова). Ряд испытательных полигонов, узлов связи РФ использует в Казахстане, а также РЛС в Беларуси.

В Сирии у России есть авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Российские военнослужащие присутствуют и в других регионах страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK