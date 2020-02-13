19:46 13 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Инфографика

Военное присутствие США и России за рубежом

Получить короткую ссылку
88 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200213/29190514/voennoe-prisutstvie-usa-russia-za-rubezhom.html

Смотрите в инфографике Sputnik географическое распределение американских, а также российских военнослужащих и баз по всему миру.

В 2021 финансовый год США могут войти с оборонным бюджетом в 740,5 миллиарда долларов, что превышает текущие показатели (738 миллиардов). При этом в общей сложности 69 миллиардов долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом. Во всяком случае с таким предложением выступила администрация американского президента Дональда Трампа. 

MQ-9
© CC0 / S.C. Air National Guard / MQ-9
Скрытая правда: Румыния как военная база США

США – мировой лидер по использованию военной инфраструктуры в других государствах. Данные по количеству баз и военных объектов разнятся год от года. К примеру, в июле 2018 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил о присутствии более 300 тысяч американских военнослужащих в 177 странах.

Согласно ежегодным отчетам Base Structure Reports, США использовали от 600 до 800 военных баз и объектов за последние 10 лет.

"Посольства" Пентагона есть на всех континентах, кроме Антарктиды (хотя американская программа проводимых там исследований осуществляется при содействии транспортной авиации ВВС США).

Военное присутствие Штатов сосредоточено на нескольких стратегических направлениях: Европа (рядом Россия), Азия (рядом Китай), Ближний Восток и Афганистан. Среди лидеров по числу размещенных у себя военных баз и объектов США значатся Германия, Япония и Южная Корея.

В ряде стран базы используются совместно с местными вооруженными силами. Многие объекты НАТО, не являясь чисто американскими, также регулярно принимают контингенты США. Американские военнослужащие часто входят в состав межнациональных подразделений НАТО в Европе.

Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
© Sputnik / Алексей Витвицкий
База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

В последние годы Пентагон активно финансирует реконструкцию аэродромов в Словакии, Албании, Венгрии, Норвегии и Румынии. Можно ожидать расширение американского военного присутствия в Восточной Европе в рамках НАТО.

Что касается России, то по приблизительной экспертной оценке на зарубежных военных объектах находятся до 30 тысяч российских военнослужащих. Так, у РФ есть военные базы в странах бывшего СССР: в Таджикистане, Кыргызстане, Армении, Абхазии и Южной Осетии. Российские миротворцы несут службу в Приднестровье (Молдова). Ряд испытательных полигонов, узлов связи РФ использует в Казахстане, а также РЛС в Беларуси.

В Сирии у России есть авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Российские военнослужащие присутствуют и в других регионах страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Скрытая правда: Румыния как военная база США
Так выглядит база США в Ираке после удара иранскими ракетами - видео


Еще инфографика

  • Sputnik Pro
    Последнее обновление: 12:08 10.02.2020
    12:08 10.02.2020

    17 февраля — новый модуль SputnikPro в Молдове: "О подкастах и практике интервью"

    Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ принять участие в новом модуле образовательного проекта SputnikPro, посвященного актуальным технологиям подачи информации — подкастам и практике интервью.

    128
  • Пушкин
    Последнее обновление: 08:27 10.02.2020
    08:27 10.02.2020

    Бессарабская история Пушкина

    В понедельник, 10 февраля, отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что Молдова - страна уникального, богатейшего пушкинского наследия.

    216
  • Аварии на дорогах Молдовы 2019
    Последнее обновление: 16:28 09.02.2020
    16:28 09.02.2020

    Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

    Смотрите в инфографике Sputnik, в каких регионах республики произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий в 2019 году.

    426
  • Онлайн карта распространения коронавируса
    Последнее обновление: 15:02 06.02.2020
    15:02 06.02.2020

    Карта распространения коронавируса

    Смотрите в режиме реального времени онлайн-таблицу, на которую выводится информация о распространении коронавируса 2019-nCoV.

    1176

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”
Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться