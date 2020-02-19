Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Сколько электричества могут купить жители стран Европы, смотрите в инфографике, которую подготовили наши коллеги из Sputnik Литва.
Хуже всех дела обстоят только в Молдове, судя по этим данным.
Молдова в этом рейтинге расположилась на последнем месте, потому что наши граждане могут позволить себе на среднюю зарплату всего 3069 кВт-ч электроэнергии.
Сколько электричества могут купить жители стран Европы, смотрите в инфографике, которую подготовили наши коллеги из Sputnik Литва.
Хуже всех дела обстоят только в Молдове, судя по этим данным.
В программе модуля мастер-классы от ведущих российских медиаэкспертов: "Подкасты: производство, запуск, продвижение" и "Новые медиа. Практика интервью".
Смотрите в инфографике Sputnik географическое распределение американских, а также российских военнослужащих и баз по всему миру.
Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ принять участие в новом модуле образовательного проекта SputnikPro, посвященного актуальным технологиям подачи информации — подкастам и практике интервью.
В понедельник, 10 февраля, отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что Молдова - страна уникального, богатейшего пушкинского наследия.
Шесть депутатов парламента создают независимую группу, об этом заявил Андриан Канду на брифинге в четверг.
Участники заседания обсудили результаты деятельности МВД в 2019 году и приоритеты текущего года, рассмотрев проблемы, с которыми сталкивается ведомство.
Нацкасса соцстраха напоминает, что в конце каждого месяца не востребованные получателями деньги возвращаются на соответствующий счет и включаются в платеж в следующем месяце.
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