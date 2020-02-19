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Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

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Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
© Sputnik /
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200219/29250177/rating-elektroenergii-europa.html

Молдова в этом рейтинге расположилась на последнем месте, потому что наши граждане могут позволить себе на среднюю зарплату всего 3069 кВт-ч электроэнергии.

Сколько электричества могут купить жители стран Европы, смотрите в инфографике, которую подготовили наши коллеги из Sputnik Литва.

Хуже всех дела обстоят только в Молдове, судя по этим данным.



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