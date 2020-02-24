Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, в каких районах республики зарегистрировано больше всего преступлений.

А вы знали, в какой день недели в Молдове чаще всего происходят преступления? А какой временной промежуток выбирают преступники для совершения беззаконных действий. Генеральный инспекторат полиции МВД страны подвел итоги за 2019 год.

Всего в прошлом году зарегистрировано 29 тысяч 118 преступлений, что на 0,54% меньше, чем в 2018-м. По статистике, треть из всех происшествий произошла в столице.

К слову, чаще всего в стране совершаются преступления легкой и средней степени тяжести. На их долю приходится 84%.

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