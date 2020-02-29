Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Самое строгое и продолжительное говение – это время отрешения от мирских дел и общения с Богом. За семь недель до Пасхи верующий очищает свое тело и душу от всего негативного, земного и пытается приблизиться к чистому, небесному.

В 2020 году Пасха выпадает на 19 апреля, а с понедельника, 2 марта, начинается Великий Пост. Продлится он 48 дней, до 18 апреля.

По церковным канонам, составлять меню кухни в Великий пост нужно по следующим принципам: понедельник, среда, пятница — сухоядение, то есть разрешено есть хлеб, фрукты, овощи; вторник, четверг — можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла; суббота, воскресенье (кроме заключительной недели поста) — разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.

Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье, которое в 2019 году выпадает на 12 апреля.

В Страстную (красную) пятницу нельзя принимать пищу до выноса плащаницы во время церковной службы. Раньше пост соблюдался очень строго, особенно на первой неделе и на страстной.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK