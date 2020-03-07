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Как появился международный женский день 8 марта

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8 Марта
© Sputnik / Nicolai Kibich
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200307/29451452/Kak-poyavilsya-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-8-marta.html

Международный женский день был официально признан Организацией Объединенных Наций в 1975 году, как символ борьбы женщин за свои права. Но пусть 8 марта остается праздником любви, восхищения женщинами - самыми прекрасными созданиями на земле.

Еще не так давно 8 Марта считался политическим торжеством. В инфографике Sputnik приводятся факты, подтверждающие, что Международный женский день — это народный праздник. Пусть он таким и остается. Милые женщины, с Весной вас!



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Как появился международный женский день 8 марта

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