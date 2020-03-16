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Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

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Кабмин 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200316/29550847/kak-vyglyadit-obnovlennyy-sostav-pravitelstva-moldova.html

По итогам соглашения ДПМ и ПСРМ о формировании нового парламентского большинства демократам достались пять кресел в правительстве Иона Кику, а у социалистов остались тоже пять. Смотрите в инфографике Sputnik, как выглядит состав кабмина республики.

На посту главы внешнеполитичсекого ведомства страны Аурела Чокоя заменил Олег Цуля. Министра обороны Виктора Гайчука сменил бывший руководитель Генинспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь. Минобразования возглавил вместо Корнелиу Поповича Игорь Шаров. Сергей Рэйлян заменил на посту министра экономики Анатола Усатого. А Кристина Лесник вернулась в бюро реинтеграции вместо Александру Фленкя.

За социалистами остались следующие министерства: финансов во главе с вице-премьером Сергеем Пушкуцей, юстиции под руководством Фадея Нагачевского; здравоохранения, труда и соцзащиты, у руля которого Виорика Думбрэвяну; сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды с Ионом Пержу, а также МВД под руководством Павла Войку.

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