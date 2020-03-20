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COVID-19 шагает по миру: как вирус остановил спорт

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Как коронавирус похоронил спорт
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200320/29606034/koronavirus-shagaet-po-miru-kak-on-svernul-sport.html

Соревновательная деятельность встала: всему виной все тот же коронавирус. Несколько ключевых событий в мире спорта уже перенесены или и вовсе отменены, судьба еще некоторых турниров пока не решена.

Пандемия COVID-19 в мире бьет не только по экономике, культуре, но и по спорту - перенесены или отменены практически все важнейшие международные турниры. 

Среди них самые ожидаемые спортивные события ближайшего времени: Формула-1, Чемпионат Европы по футболу, Чемпионат мира по фигурному катанию, турниры по теннису ATP, WTA и другие. Точные сроки проведения этих состязаний пока не названы. 

Неизвестна судьба еще нескольких спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Токио 2020 года и поединок по смешанным боевым искусствам Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. 

На карантин закрыты целые футбольные и баскетбольные команды, национальные чемпионаты по нескольким видам спорта приостановили еще в начале марта. Новым коронавирусом COVID-19 заразились известные спортсмены. 

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