COVID-19 шагает по миру: как вирус остановил спорт

Соревновательная деятельность встала: всему виной все тот же коронавирус. Несколько ключевых событий в мире спорта уже перенесены или и вовсе отменены, судьба еще некоторых турниров пока не решена.

Пандемия COVID-19 в мире бьет не только по экономике, культуре, но и по спорту - перенесены или отменены практически все важнейшие международные турниры.

Среди них самые ожидаемые спортивные события ближайшего времени: Формула-1, Чемпионат Европы по футболу, Чемпионат мира по фигурному катанию, турниры по теннису ATP, WTA и другие. Точные сроки проведения этих состязаний пока не названы.

Неизвестна судьба еще нескольких спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Токио 2020 года и поединок по смешанным боевым искусствам Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

На карантин закрыты целые футбольные и баскетбольные команды, национальные чемпионаты по нескольким видам спорта приостановили еще в начале марта. Новым коронавирусом COVID-19 заразились известные спортсмены.

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