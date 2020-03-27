Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Во второй месяц нынешнего года объем денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 94,64 миллиона долларов США, что на 7% больше в сравнении аналогичным периодом прошлого года.

Как пояснили в Нацбанке, в феврале колебания обменных курсов валют по отношению к доллару США способствовали снижению переводов из-за рубежа в пользу физических лиц на 2,6 процентных пункта, при фактическом их увеличении на 9,6 процентных пункта.

В Национальном банке подчеркивают, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают и другие валютные переводы.

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