Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Как пояснили в Нацбанке, в феврале колебания обменных курсов валют по отношению к доллару США способствовали снижению переводов из-за рубежа в пользу физических лиц на 2,6 процентных пункта, при фактическом их увеличении на 9,6 процентных пункта.
В Национальном банке подчеркивают, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают и другие валютные переводы.
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