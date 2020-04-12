Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Смотрите в инфографике Sputnik, где в молдавской столице расположены авторизованные точки продаж фермерской продукции.

Как пояснил глава кишиневской примэрии (мэрии) Ион Чебан во время действия чрезвычайного положения в секторах Кишинева разрешена уличная торговля для крестьянских хозяйств (фермеров) сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина).

Торговые зоны работают ежедневно с 06.00 до 14.00 (кроме специально отведенной территории на улице Кэрбунарий, 9, где разрешено продавать продукцию до 17.00). Места для осуществления торговли выбраны, исходя из решения претур.

Ранее решение о разрешении уличной торговли агропродукции местного производства приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 30.

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