17:56 12 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Инфографика

Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Получить короткую ссылку
39320
Новости
Все новости
Все новости
Карта Агро
© Sputnik / Moldova
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200412/29856183/karta-sputnik-gde-kupit-fermerskie-produkty.html

Смотрите в инфографике Sputnik, где в молдавской столице расположены авторизованные точки продаж фермерской продукции.

Как пояснил глава кишиневской примэрии (мэрии) Ион Чебан во время действия чрезвычайного положения в секторах Кишинева разрешена уличная торговля для крестьянских хозяйств (фермеров) сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина).

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Президент Молдовы рассказал о пенсиях, тарифах и ценах на продукты питания
Торговые зоны работают ежедневно с 06.00 до 14.00 (кроме специально отведенной территории на улице Кэрбунарий, 9, где разрешено продавать продукцию до 17.00). Места для осуществления торговли выбраны, исходя из решения претур.

Ранее решение о разрешении уличной торговли агропродукции местного производства приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 30.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Минcельхоз: владельцы теплиц больше всего страдают от COVID-19
Аграрии не знают, что делать с овощами, выращенными в теплицах, - фото
Мороз: как выжить молдавским фермерам после бесснежной зимы


Еще инфографика

  • Гагарин в Молдавии
    Последнее обновление: 07:30 12.04.2020
    07:30 12.04.2020

    Гагарин в Молдавии: как проходил визит

    Во многих странах 12 апреля отмечают годовщину первого полета человека в космос. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин стал легендой еще при жизни. Осенью 1966 года он побывал в советской Молдавии: как это было - в инфографике Sputnik.

    285
  • У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
    Последнее обновление: 14:46 07.04.2020
    14:46 07.04.2020

    Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

    COVID-19 запер нас в своих домах, но и в этой ситуации мы работаем, как привыкли — на самом высоком уровне.

    730
  • Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
    Последнее обновление: 09:19 27.03.2020
    09:19 27.03.2020

    Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

    Во второй месяц нынешнего года объем денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 94,64 миллиона долларов США, что на 7% больше в сравнении аналогичным периодом прошлого года.

    1540
  • Как коронавирус похоронил спорт
    Последнее обновление: 18:08 20.03.2020
    18:08 20.03.2020

    COVID-19 шагает по миру: как вирус остановил спорт

    Соревновательная деятельность встала: всему виной все тот же коронавирус. Несколько ключевых событий в мире спорта уже перенесены или и вовсе отменены, судьба еще некоторых турниров пока не решена.

    302

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь
Мир отмечает День космонавтики
Гагарин, Терешкова, Леонов покорили космос и мир изменился - видео
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться