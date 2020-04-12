Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Как пояснил глава кишиневской примэрии (мэрии) Ион Чебан во время действия чрезвычайного положения в секторах Кишинева разрешена уличная торговля для крестьянских хозяйств (фермеров) сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина).
Ранее решение о разрешении уличной торговли агропродукции местного производства приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 30.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>