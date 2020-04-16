Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Примэрия Кишинева опубликовала список площадок, на которых будут работать пасхальные ярмарки в праздничные дни.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Примэрия Кишинева определила места во всех секторах столицы, где в праздничные дни можно будет купить продукты к праздничному столу.

Торговля на этих площадках будет осуществляться до 18 апреля, с 7.00 до 16.00. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан.

Ярмарки будут открыты по следующим адресам:

Ботаника — пр. Дачия, 44; ул. Сармизегетуза, 30; ул. Индепенденцей, 24.

Буюканы — ул. Каля Ешилор, 2.

Центр — ул. Яловень, 94; ул. Гренобль, 165/4; ул. Измаил, 90 (на парковке); ул. Н. Тестемицану, 13 (на парковке); шос. Хынчешть, 86 (на парковке).

Чеканы — ул. Алеку Руссо, 61/1 - 63/1; пр. Мирча чел Бэтрын, 8 и 23, на пересечении с ул. Виеру.

Рышкановка — ул. Мирон Костин, 13/1; ул. Андрей Дога, 33; ул. Богдан Воевод - ул. Киев.

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