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Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

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Чем заняться на карантине.
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200419/29943383.html

Осознанная необходимость, говорят философы, это уже свобода, а разумный подход к этой ситуации, пожалуй, можно назвать мудростью.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан не покидать жилища без особой необходимости. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Большинство так и поступает. Сначала, оказывается, что есть много дел, которые следует довести до конца в своих четырех стенах. Но затем приходит момент, когда "надомное существование" начинает понемногу угнетать.

Встает вопрос: чем себя отвлечь и развлечь? Не одними же мониторами и холодильниками!

В этом выборе вам помогут несколько простых идей, предложенных в инфографике наших коллег из Sputnik Узбекистан.



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Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

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