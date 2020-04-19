Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

Осознанная необходимость, говорят философы, это уже свобода, а разумный подход к этой ситуации, пожалуй, можно назвать мудростью.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан не покидать жилища без особой необходимости. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Большинство так и поступает. Сначала, оказывается, что есть много дел, которые следует довести до конца в своих четырех стенах. Но затем приходит момент, когда "надомное существование" начинает понемногу угнетать.

Встает вопрос: чем себя отвлечь и развлечь? Не одними же мониторами и холодильниками!

В этом выборе вам помогут несколько простых идей, предложенных в инфографике наших коллег из Sputnik Узбекистан.