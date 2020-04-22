ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

С начала года в стране произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало почти 500 человек.
Как следует из данных статистики, чаще всего причиной аварии становится превышение скорости, непредоставление приоритета пешеходам, невнимательность при смене полосы движения и другие нарушения ПДД.
Нередко ДТП происходят из-за вождения в нетрезвом виде.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK