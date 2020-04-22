ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Аварии на дорогах - одна из причин гибели наших граждан. Вот уже четыре года подряд лишь за первые три месяца года в ДТП погибает более 40 жителей Молдовы.

С начала года в стране произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало почти 500 человек.

Как следует из данных статистики, чаще всего причиной аварии становится превышение скорости, непредоставление приоритета пешеходам, невнимательность при смене полосы движения и другие нарушения ПДД.

Нередко ДТП происходят из-за вождения в нетрезвом виде.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK