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ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

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Аварии на дорогах Молдовы 2020
© Sputnik / Moldova
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200422/29975739/dtp-na-dorogakh-moldovy-tsifry-i-fakty.html

Аварии на дорогах - одна из причин гибели наших граждан. Вот уже четыре года подряд лишь за первые три месяца года в ДТП погибает более 40 жителей Молдовы.

С начала года в стране произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало почти 500 человек. 

Как следует из данных статистики, чаще всего причиной аварии становится превышение скорости, непредоставление приоритета пешеходам, невнимательность при смене полосы движения и другие нарушения ПДД.

Нередко ДТП происходят из-за вождения в нетрезвом виде.

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