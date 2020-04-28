Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Пассажирские перевозки сократились в первые два месяца 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

В январе-феврале 2020 года общественным транспортом в Молдове было перевезено 15,3 миллиона пассажиров - на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый востребованный вид общественного транспорта - автомобильный, на нем передвигаются почти 98% пассажиров. На втором месте - железнодорожный транспорт (1,2%), а на третьем - воздушный транспорт с долей 1%.

Однако даже это небольшое число пассажиров, которые путешествовали на самолете или поезде, значительно сократилось в первые два месяца года.

Количество авиаперелетов снизилось почти на 15%, а поездок по железной дороге - на 4,4%. Однако число автомобильных перевозок упало еще больше - более чем на 27%.

По данным Национального бюро статистики, в январе-феврале 2020 года около 15 миллионов пассажиров было перевезено автобусами и микроавтобусами, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Больше всего поездок на автобусах и микроавтобусах было зарегистрировано в Кишиневе - 56,7%. На втором месте находятся центральные районы - 19%. За ними следуют север с 13,8%, юг с 8,3% и АТО Гагаузия с 2,2%.

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