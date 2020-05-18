"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Миграция в рядах молдавских депутатов: некоторые парламентарии решили выйти из фракций партий, с которыми они прошли в законодательный орган страны. Большинство из них выбрали себе другую команду, и лишь некоторые остались неприсоединившимися.

Парламентское большинство в законодательном органе республики формируют Партия социалистов и Демпартия. Однако демократы за последнее время пережили уход сразу нескольких депутатов. Вместо 30 кресел в начале мандата парламента нынешнего созыва у фракции ДПМ остались 15 законотворцев. Во фракции социалистов насчитывается 37 депутатов. А необходимый минимум для функционирования парлаентского большинства составляет 51 законодатель.

Кризис молдавских демократов

Первыми из партии и фракции ДПМ вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о присоединении к ним в разное время объявили парламентарии, которые также покинули ряды Демпартии - Георге Брашовски и Руксанда Главан.

А 8 мая из ДПМ вышли сразу четверо депутатов: Елена Бакалу и Олег Сырбу, заявившие о желании вступить в Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк - во фракцию партии "Шор".

В понедельник, 18 мая, еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и рассказали о намерении присоединиться к парламентской группе Pro Moldova. Речь идет о Василие Бытка и Геннадии Вердеше.

Ранее Владимир Чеботарь, примкнувший к парламентской группе Pro Moldova, высказал мнение, что число законотворцев нынешнего парламентского большинства окажется ниже 51, и оно не доживет до конца мандата нынешнего созыва парламента.

Что происходит на политической арене страны

Глава государства Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что Молдова нуждается в политической стабильности. Президент утверждает, что если депутаты продолжат покидать Демпартию, то, вероятнее всего, будут организованы досрочные парламентские выборы.

Из-за миграции депутатов проиграют и ДПМ, и группа Pro Moldova. Такого мнения придерживается политолог Ян Лисневский. Это связано с тем, что избиратели ждут от политиков не переходов из одной партии в другую, что воспринимается народом, как негативное явление, а качественного изменения самого политического класса.

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