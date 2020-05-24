Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Смотрите в инфографике Sputnik расписание каникул на новый учебный год 2020-2021, а их у школьников будет пять.

Новый учебный год 2020-2021 в Молдове начнется 1 сентября. Согласно плану министерства образования, культуры и исследований, он будет состоятся из двух полугодий:

с 1 сентября по 24 декабря 2020 года - первый семестр;

с 11 января по 31 мая 2021-го - второй.

В течение года у учащихся будет несколько каникул:

осенние – с 24 октября по 1 ноября (9 дней);

зимние – с 25 декабря по 10 января (17 дней);

весенние – с 5 по 8 марта (4 дня);

Пасхальные - с 1 по 10 мая (10 дней);

летние – для учащихся с I-VIII и X-XI с 1 июня по 31 августа (92 дня).

Для выпускников IX и XII классов учебный год закончится 24 мая 2021 года.

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