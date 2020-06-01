15:44 01 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.61
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Инфографика

Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Получить короткую ссылку
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Республика Молдова и Европейский союз
© Sputnik / Moldova
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200601/30438125/respublika-moldova-i-evropeyskiy-soyuz-realnost-v-tsifrakh.html

Многие политики в Молдове в последние годы называют в числе своих приоритетов вступление страны в ЕС — ни больше, ни меньше.

Для многих политических партий, которые определяют себя как проевропейские и прозападные, членство Молдовы в ЕС остается политическим лозунгом, под которым они участвуют в выборах. Конечно, некоторые из них успешно преодолеют избирательный порог, но это не значит, что Республику Молдова в обозримом будущем примут в Евросоюз.

Различия между Молдовой и Европейским союзом огромны. Понять различия и сходства между ЕС и нашей страной поможет информация, представленная Национальным бюро статистики в Кишиневе в отчете "Республика Молдова и Европейский союз (ЕС-28)".

Документ составлен на основе сравнения официальной статистики о развитии нашей страны и данных Евростата (Статистического бюро Европейского Союза).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон: не думаю, что Молдова станет членом ЕС в ближайшие 10-15 лет
Премьер пояснил, что будет с кредитами от России и от ЕС
Депутат ПСРМ о кредите от ЕС и поставленных условиях
Теги:
ЕС


Еще инфографика

  • Школьный календарь 2020-2021
    Последнее обновление: 10:19 24.05.2020
    10:19 24.05.2020

    Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

    Смотрите в инфографике Sputnik расписание каникул на новый учебный год 2020-2021, а их у школьников будет пять.

    13365
  • Политический туризм
    Последнее обновление: 19:09 18.05.2020
    19:09 18.05.2020

    "Политический туризм" в парламенте Молдовы

    Миграция в рядах молдавских депутатов: некоторые парламентарии решили выйти из фракций партий, с которыми они прошли в законодательный орган страны. Большинство из них выбрали себе другую команду, и лишь некоторые остались неприсоединившимися.

    609
  • Sputnik Молдова 5 лет
    Последнее обновление: 09:51 14.05.2020
    09:51 14.05.2020

    Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

    Пять лет назад, 14 мая 2015 года, на информационном небосклоне страны появилась новая звезда - информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

    893
  • Инфографика: Цена литра бензина
    Последнее обновление: 15:04 11.05.2020
    15:04 11.05.2020

    Сколько стоит литр топлива в разных странах

    Литр автомобильного топлива в среднем в мире стоит 0,92 доллара, но в разных странах цена разная - смотрите в инфографике.

    2635

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото
Ленивая пижама: в Японии придумали одежду для удаленки
Одежда для "удаленки": наполовину пижама, наполовину костюм
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться