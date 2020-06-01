Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Многие политики в Молдове в последние годы называют в числе своих приоритетов вступление страны в ЕС — ни больше, ни меньше.

Для многих политических партий, которые определяют себя как проевропейские и прозападные, членство Молдовы в ЕС остается политическим лозунгом, под которым они участвуют в выборах. Конечно, некоторые из них успешно преодолеют избирательный порог, но это не значит, что Республику Молдова в обозримом будущем примут в Евросоюз.

Различия между Молдовой и Европейским союзом огромны. Понять различия и сходства между ЕС и нашей страной поможет информация, представленная Национальным бюро статистики в Кишиневе в отчете "Республика Молдова и Европейский союз (ЕС-28)".

Документ составлен на основе сравнения официальной статистики о развитии нашей страны и данных Евростата (Статистического бюро Европейского Союза).

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