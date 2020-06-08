Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.

Уже прошло почти сто дней с тех пор, как в Молдове подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Как развивалась ситуация в нашей стране - смотрите в нашей инфографике.

Первый случай коронавируса нового типа в Молдове зарегистрировали 7 марта 2020 года. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшийся из Милана.

Затем в стране началась цепная реакция заражений. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу.

Спустя десять дней после первого случая заражения, 17 марта, в стране объявили режим чрезвычайного положения и приостановили авиасообщение. Режим ЧП завершился 15 мая, но было введено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Такое положение продлится предположительно до конца июня.

Общее число заражений новой вирусной пневмонией в республике приближается к десяти тысячам. В борьбе с эпидемией задействованы уже десятки медучреждений.

Благодаря усилиям врачей к настоящему моменту удалось вылечить почти шесть тысяч пациентов.

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