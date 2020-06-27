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Экспорт молдавских вин: цифры и факты

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Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200627/30741480/rost-eksporta-vin.html

Молдавские вина завоевали признание на мировом рынке и сегодня считаются настоящей визитной карточкой республики.

На национальном уровне винодельческий ареал Молдовы разделен на четыре региона, отмеченные защищенным географическим указателем (IGP). Отличительный знак IGP на бутылке означает подлинность и высокое качество товара. Таким образом он защищает потребителя от подделок и контрафактной продукции.

В какие страны Молдова экспортирует вина
© Sputnik / Vadim Rusu
Топ стран-импортеров молдавского вина
Согласно данным Национального бюро винограда и вина, в последние годы растет объем экспортируемой винодельческой продукции. В прошлом году 145 компаний экспортировали 83% всего произведенного вина в 71 страну мира.

В 2019-м они поставили 156 миллионов литров вина или 61 миллион бутылок, что на 9% больше, чем в 2018. В то же время по сравнению с 2018 общая стоимость экспорта выросла на 9,2% и составила 3,086 миллиарда леев.

Труд молдавских виноделов был оценен на самом высоком уровне. Бутилированные вина, произведенные в нашей стране, завоевали 842 награды на 43 профильных конкурсах.

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