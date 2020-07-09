"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

В июне продолжилась миграция в рядах молдавских депутатов — некоторые парламентарии решили выйти из фракций партий, с которыми они прошли в законодательный орган страны.

Выход депутатов из своих фракций и присоединение к другим политическим силам в парламенте подорвали парламентское большинство, которое в законодательном органе республики было сформировано Партией социалистов и Демпартией. Вместо 30 кресел в начале мандата парламента нынешнего созыва у фракции ДПМ остались 13 законотворцев. Во фракции социалистов насчитывается 37 депутатов. В целом ПСРМ и ДПМ контролируют 50 мандатов, при том, что необходимый минимум для функционирования парламентского большинства составляет 51 законодатель.

Кризис молдавских демократов

Первыми из партии и фракции ДПМ вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о присоединении к ним в разное время объявили парламентарии, которые также покинули ряды Демпартии - Георге Брашовски и Руксанда Главан.

Восьмого мая из ДПМ вышли сразу четверо депутатов: Елена Бакалу и Олег Сырбу, заявившие о желании вступить в Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк - во фракцию партии "Шор".

В понедельник, 18 мая, еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и рассказали о намерении присоединиться к парламентской группе Pro Moldova. Речь идет о Василие Бытка и Геннадии Вердеше.

Менее чем через месяц, 9 июня, из рядов ДПМ ушел депутат Ангел Агаке, который присоединился к Pro Moldova.

Затем, 17 июня о выходе из фракции ДПМ и присоединении к группе Pro Moldova заявила депутат Ефросинья Грецу.

Заявление депутата Штефана Гацкана, избранного в парламенте от Партии социалистов в рамках выборов в одномандатном округе в Хынчештах, о выходе из состава фракции ПСРМ и намерении присоединиться к Pro Moldova появилось в его профиле в Facebook 30 июня. На следующий день председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что Гацкан подал заявление о сдаче мандата. А 9 июля, на странице Гацкана появилось сообщение о том, что он забирает заявление об отставке с поста депутата и о том, что остается во фракции социалистов.

"Когда настанет момент уйти, сложу мандат. Но пока страна нуждается в сильном и эффективном правительстве. И я, как депутат фракции Партии социалистов, предоставлю свою поддержку", - сказано в заявлении Гацкана.

Парламент и президент осудили "политический туризм"

Президент Молдовы Игорь Додон 26 июня заявил, что предложит парламенту законопроект о внесении поправок в Конституцию в целях закрепления императивного мандата депутатов в Основном законе страны.

"Я обращусь к коллегам из Партии социалистов, чтобы они выступили с инициативой об изменении Конституции", - сообщил Додон.

Он подчеркнул, что поправки необходимы для того, чтобы запретить народным избранникам переходить из одной фракции в другую. Глава государства добавил, что это длительная процедура, однако вскоре он будет готов предложить депутатам соответствующий проект.

Кроме того, 11 июня в парламенте Молдовы утвердили декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и политической коррупции.

Автором проекта постановления парламента выступила фракция Демпартии, которая за последнее время потеряла из-за "политического туризма" половину своих депутатов.

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