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Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (115)
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Евразийский экономический союз в цифрах
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200717/30965272/Pervaya-vstrecha-s-nachala-pandemii-premery-EAES-provodyat-zasedanie-v-Minske.html

Молдова должна быть заинтересована в плотном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. ЕАЭС- в тройке мировых лидеров по добыче нефти и газа.

Евразийский межправительственный совет соберется 17 июля в Минске. Саммит в очном формате станет первым с начала пандемии COVID-19. В заседании примут участие премьер-министры России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Молдовы (страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС).

Главы правительств государств обсудят вопросы торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции и промышленности.

Также в повестке - план мероприятий в  сфере здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса в странах ЕАЭС. 

Кроме того, премьеры рассмотрят проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли. 

К тому же, на саммите обсудят развитие агроиндустрии ЕАЭС и индустриализацию Союза. 

По информации пресс-службы ЕЭК, помимо заседания премьеров стран Союза, в Беларуси также состоятся рабочие встречи с руководством республики.

Евразийский экономический союз был создан в 2015 году. Сегодня в него входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в союзе присутствует Молдова. Кроме того, статус наблюдателя ЕАЭС в скором времени должен обрести Узбекистан.

По состоянию на 2019 год, ЕАЭС занимает первое место в мире по производству калийных удобрений, и второе место – по добыче нефти и газа. Статистика этих и других экономических показателей объединения - в нашей инфографике.

Тема:
Молдова и ЕАЭС (115)


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