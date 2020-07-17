Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Молдова должна быть заинтересована в плотном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. ЕАЭС- в тройке мировых лидеров по добыче нефти и газа.

Евразийский межправительственный совет соберется 17 июля в Минске. Саммит в очном формате станет первым с начала пандемии COVID-19. В заседании примут участие премьер-министры России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Молдовы (страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС).

Главы правительств государств обсудят вопросы торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции и промышленности.

Также в повестке - план мероприятий в сфере здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса в странах ЕАЭС.

Кроме того, премьеры рассмотрят проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.

К тому же, на саммите обсудят развитие агроиндустрии ЕАЭС и индустриализацию Союза.

По информации пресс-службы ЕЭК, помимо заседания премьеров стран Союза, в Беларуси также состоятся рабочие встречи с руководством республики.

Евразийский экономический союз был создан в 2015 году. Сегодня в него входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в союзе присутствует Молдова. Кроме того, статус наблюдателя ЕАЭС в скором времени должен обрести Узбекистан.

По состоянию на 2019 год, ЕАЭС занимает первое место в мире по производству калийных удобрений, и второе место – по добыче нефти и газа. Статистика этих и других экономических показателей объединения - в нашей инфографике.