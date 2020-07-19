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COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1580)
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Динамика подтвержденных лабораторным путем случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове
© Sputnik / Алена Матвеева
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200719/30989620/covid19-moldova-kak-strana-boretsya-s-koronavirusom.html

Смотрите в инфорграфике Sputnik, как развивается динамика подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Молдове.

Уже прошло более пяти месяцев с момента, когда в республике подтвердился первый случай коронавируса нового типа. COVID-19 обнаружили впервые 7 марта у женщины, вернувшейся из Милана.

Затем количество подтвержденных случаев стало расти. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
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Спустя десять дней после первого эпизода инфицирования, 17 марта, в стране объявили режим чрезвычайного положения и приостановили авиасообщение. Режим ЧП завершился 15 мая, но было введено чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 31 июля. В связи с этим в Молдове продолжает действовать ряд ограничений.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике приближается к 21 тысяче. В борьбе с эпидемией задействованы десятки медучреждений. В Кишиневе в одном из павильонов международного выставочного центра "Молдэкспо" организовали специализированный центр COVID-19, куда помещают граждан с подозрением на коронавирус.

Благодаря усилиям врачей к настоящему моменту удалось вылечить свыше 14 тысяч пациентов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1580)

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