COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Уже прошло более пяти месяцев с момента, когда в республике подтвердился первый случай коронавируса нового типа. COVID-19 обнаружили впервые 7 марта у женщины, вернувшейся из Милана.
Затем количество подтвержденных случаев стало расти. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике приближается к 21 тысяче. В борьбе с эпидемией задействованы десятки медучреждений. В Кишиневе в одном из павильонов международного выставочного центра "Молдэкспо" организовали специализированный центр COVID-19, куда помещают граждан с подозрением на коронавирус.
Благодаря усилиям врачей к настоящему моменту удалось вылечить свыше 14 тысяч пациентов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>