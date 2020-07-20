15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Существенная статья расходов на организацию Олимпиады-80 – строительство новых объектов. В Москве возвели десятки зданий. На тот момент эти постройки отвечали самым современным требованиям и вкусам.

В столице СССР построили или серьезно реконструировали 8 спортивных арен, несколько крупных гостиниц, терминал аэропорта, огромный пресс-центр и целый жилой квартал – Олимпийскую деревню.

Все сооружения предполагали дальнейшее использование. Пресс-центр до сих пор используется по назначению, здесь располагается международное информационное агентство "Россия сегодня". После окончания игр в дома Олимпийской деревни вселились сотни советских семей. Шереметьево-2 долго был главной авиагаванью Москвы. Спорткомплекс "Олимпийский" сейчас перестраивается. Но до этого в нем состоялись десятки концертов, в том числе и Евровидение-2009, очень сложное с технологической точки зрения мероприятие.

Проведение Олимпиады стало импульсом к развитию города.

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