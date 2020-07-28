Молдавские олимпийцы в советское время и после.

Первое олимпийское "золото" молдавские спортсмены завоевали на ОИ-80. С тех пор наши атлеты не раз становились чемпионами, хотя среди достижений национальной команды под флагом РМ нет пока ни одной высшей олимпийской награды.

За всю историю участия в Олимпиадах молдавские спортсмены завоевали 28 наград, в том числе 6 медалей — в составе команды независимой Республики Молдова. Однако среди этих шести наград, к сожалению, пока нет ни одной золотой медали.

Первое золото для Молдовы завоевала на Олимпиаде-80 в Москве Лариса Попова, ставшая чемпионкой в гребле на парной двойке вместе с белорусской спортсменкой Еленой Хлопцевой. Они первыми пришли к финишу 26 июля 1980 года на дистанции в 1000 метров. Это была дебютная награда высшего достоинства для наших спортсменов на Олимпийских играх, но не первая в истории.

С каждым годом — все больше медалей

Спортсмены Молдавской ССР участвовали в Олимпийских играх 1960, 1968, 1972, 1976, 1980 и 1988 годов в составе сборной команды Советского Союза. Это время по достоинству считают золотым веком молдавского спорта.

Рим, 1960: первую олимпийскую медаль в истории молдавского спорта завоевал легкоатлет Гусман Косанов, завоевавший серебро в эстафете 4х100 метров.

Мехико, 1968: молдавский спортсмен Наум Прокопец выиграл бронзу в гребле на байдарках и каноэ.

Монреаль, 1976: будущая олимпийская чемпионка Лариса Попова завоевала серебро в академической гребле.

Москва, 1980: сразу три медали, причем две - золотых. На Играх в Москве, где Попова стала первой олимпийской чемпионкой из МССР, еще одну золотую медаль, в художественной гимнастике, выиграла Стелла Захарова. Серебро московской Олимпиады завоевала толкательница ядра Светлана Крачевская (Долженко).

Сеул, 1988: самыми удачными Играми для молдавских спортсменов стали соревнования в Южной Корее. Двукратными олимпийскими чемпионами в каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 метров стали Виктор Ренейский и действующий глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.

Золото футбольного турнира этих Игр досталось сборной СССР, в состав которой вошел будущий тренер национальной команды Республики Молдова Игорь Добровольский.

Серебряным призером стал пловец Юрий Башкатов. Три бронзовые медали привезли домой боксер Тимофей Скрябин (в весе до 51 кг), ватерполист Сергей Маркоч и гандболистка Наталья Русначенко.

Команда СНГ — Олимпиада в нелегкие времена

На Олимпиаде-92 в Испании молдавские спортсмены выступали в составе единой сборной команды СНГ. Несмотря на тяжелые социальные обстоятельства, в которых оказались спортсмены из ставших независимыми бывших республик СССР, в Барселоне наши олимпийцы показали настоящую закалку.

Эти Игры стали почти такими же результативными, как Олимпиада в Сеуле.

Действующий руководитель федерации тяжелой атлетики РМ Тудор Касапу добыл титул олимпийского чемпиона в весе до 75 кг. Еще одну золотую медаль завоевал гандболист Вячеслав Горпишин. Серебряным призером Олимпиады во второй раз стал пловец Юрий Башкатов. Бронзовые медали в нелегкой борьбе выиграли стрелок из лука Наталья Валеева и два молдавских ватерполиста - Сергей Маркоч и Алексей Вдовин.

Сборная Республики Молдова — ждем золотых медалей

В составе национальной олимпийской команды молдавские спортсмены участвовали в Олимпийских играх в 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Наши олимпийцы достойно выступали на состязаниях, получив три серебряных и три бронзовых медали. Однако олимпийским чемпионом до сих пор не удалось стать ни одному из спортсменов Республики Молдова.

Атланта, 1996: Николай Журавский и Виктор Ренейский стали серебряными призерами, а борец греко-римского стиля Серджиу Мурейко – бронзовым.

Сидней, 2000: серебро завоевал стрелок Олег Молдован, а бронзовую медаль – боксер Виталий Грушак.

Пекин, 2008: единственную медаль в Пекине принес национальной олимпийской команде боксер Вячеслав Гожан, выигравший бронзу.

Замечательные молдавские спортсмены достойно представляют Молдову на Олимпийских играх. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы — Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год. Организаторы ОИ-2021 уже заявили, что готовы к проведению соревнований даже при глобальной пандемии коронавируса. Будем надеяться, что молдавским олимпийцам удастся показать высокие результаты.

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