Что мы знаем о Конституции Молдовы

Сегодня "паспорту страны" исполняется 26 лет. Пусть 29 июля не включен в праздничный календарь страны, но эта дата – знаковая.

В среду, 29 июля, исполняется 26 лет с момента принятия Конституции Республики Молдова. В этот день в 1994 году парламент страны принял Основной закон государства, гарантирующий права и свободы граждан и регламентирующий важные аспекты политической системы.

Конституция РМ состоит из семи разделов. В документе сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни, как и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и др.

В Конституции Республики Молдова 10287 слов, записанных в 1232 строчки, которые заключены в 852 абзаца на 35 страницах.

Для сравнения Конституция США имеет 7762 слова, а конституция Монако, принятая в 1962 году во время правления князя Ренье Третьего, содержит 3814 слов.

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