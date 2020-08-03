Полезные советы: как правильно выбирать арбуз

День арбуза отмечают 3 августа. И пусть дата неофициальная, зато "вкусная". Как правильно выбирать эту ягоду, узнаете в инфографике Sputnik.

Вы знали, что арбуз — не азиатская ягода. Она появилась в Южной Африке. До сих пор в Намибии, ЮАР, Лесото и Ботсване можно найти заросли колоцинта или дикого арбуза.

В Молдове арбуз - это "зеленый огурец" (Pepene verde). Таков дословный перевод с государственного языка. И ничего странного в этом нет. И арбуз, и дыня, и тыква, и огурец, и кабачок - родственники. Все они из одного семейства - тыквенных.

Благодаря немалому содержанию витаминов (С, В1, В2), каротина, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты и множеству других полезных веществ арбуз улучшает пищеварительный процесс и благотворно влияет на сердечнососудистую систему. Медики советуют есть арбузы людям, склонным к образованию камней в почках и печени, при подагре и анемии.

Интересно, что полезен не только сам плод арбуза. Например, при экземе и псориазе во время "арбузного голодания" можно прикладывать к пораженным местам мякоть арбуза. Сок и мякоть имеют омолаживающий эффект и благоприятно влияют на кожу.

Как правильно выбирать арбуз, смотрите в нашей инфографике.

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