Полезные советы: как правильно выбирать арбуз

Вы знали, что арбуз — не азиатская ягода. Она появилась в Южной Африке. До сих пор в Намибии, ЮАР, Лесото и Ботсване можно найти заросли колоцинта или дикого арбуза.
В Молдове арбуз - это "зеленый огурец" (Pepene verde). Таков дословный перевод с государственного языка. И ничего странного в этом нет. И арбуз, и дыня, и тыква, и огурец, и кабачок - родственники. Все они из одного семейства - тыквенных.
Интересно, что полезен не только сам плод арбуза. Например, при экземе и псориазе во время "арбузного голодания" можно прикладывать к пораженным местам мякоть арбуза. Сок и мякоть имеют омолаживающий эффект и благоприятно влияют на кожу.
Как правильно выбирать арбуз, смотрите в нашей инфографике.
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