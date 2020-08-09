Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Впервые COVID-19 в Молдове обнаружили 7 марта. Инфекцию выявили у женщины, вернувшейся из Милана.

Затем количество подтвержденных случаев стало расти. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу.

Спустя десять дней после первого эпизода инфицирования, 17 марта, в стране объявили режим чрезвычайного положения и приостановили авиасообщение. Режим ЧП завершился 15 мая, но было введено чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 31 августа. В связи с этим в Молдове продолжает действовать ряд ограничений.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике превысило 27 тысяч. В борьбе с эпидемией задействованы десятки медучреждений.

Благодаря усилиям врачей к настоящему моменту удалось вылечить свыше 19 тысяч пациентов. С марта от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались более 800 человек.

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