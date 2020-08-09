Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Впервые COVID-19 в Молдове обнаружили 7 марта. Инфекцию выявили у женщины, вернувшейся из Милана.
Затем количество подтвержденных случаев стало расти. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике превысило 27 тысяч. В борьбе с эпидемией задействованы десятки медучреждений.
Благодаря усилиям врачей к настоящему моменту удалось вылечить свыше 19 тысяч пациентов. С марта от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались более 800 человек.
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