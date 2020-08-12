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Успенский пост 2020: как питаться каждый день

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Успенский пост 2020.
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Смотрите в инфографике Sputnik, что можно есть, а что нельзя употреблять в пищу в тот или иной день Успенского поста.

Успенский пост является духовной и телесной подготовкой к одному из самых любимых среди христиан праздников — Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Это самый короткий из постов и длится всего две недели, но по строгости он не уступает остальным. Правда, соблюдать его гораздо легче, чем Великий пост.

Все потому что летом - изобилие овощей и фруктов, которыми можно разнообразить свой рацион. Именно поэтому в народе Успенский пост называли "лакомкой".

Священнослужители напоминают, что к посту надо подходить индивидуально. Кто-то может понести пост в полном объеме, кто-то нет. К примеру, больным людям, беременным женщинам, а также мужчинам, которые выполняют сложную физическую работу, можно ослабить пост.

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