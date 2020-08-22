Все главы правительств за период независимости Молдовы

Смотрите в инфографике Sputnik, кто из молдавских премьеров оказался рекордсменом по длительности пребывания на этой государственной должности, а кто продержался в кресле главы правительства меньше остальных.

В преддверии Дня независимости Молдовы Sputnik вспомнил, кто возглавлял правительство республики за эти годы.

Меньше остальных во главе правительства находился либерал-демократ Валерий Стрелец - с 30 июля по 29 октября 2015 года. Кабмин под его руководством отправлен в отставку на основании вотума недоверия, который выразил парламент. Поводом для вотума стали подозрения в коррупции.

Дольше остальных кабинетом министров руководил Василий Тарлев - с 19 апреля 2001 года по 19 марта 2008. Он подал в отставку по собственному желанию.

На втором месте в этом топе расположился Андрей Сангели. Он стал вторым премьером после того, как Молдова обрела независимость. Сангели занимал пост главы правительства с 1 июля 1992 года по 24 декабря 1996. Кабмин под его руководством был отправлен в отставку.

В тройку попал либерал-демократ Владимир Филат. Его премьерство длилось с 25 сентября 2009-го по 8 марта 2013-го. Кабмину под руководством Филата выразил вотум недоверия парламент страны. Авторы вотума недоверия обвинили Филата в коррупции. Позже экс-премьера осудили.

На данный момент правительство находится под руководством Иона Кику. Он встал у руля кабмина 14 ноября 2019 года. Его кандидатуру поддержали 62 депутата в 101-местном парламенте страны.

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