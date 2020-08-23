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COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1791)
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Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове до 23 августа
© Sputnik / Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/17/31410986.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200823/31411220/covid-19-moldova-dinamika-podtverzhdennykh-sluchaev.html

Смотрите в инфографике Sputnik, какова динамика подтвержденных случаев коронавируса нового типа в республике.

Август оказался месяцем антирекордов по количеству подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Молдове.

Впервые COVID-19 в стране обнаружили 7 марта. Инфекцию выявили у женщины, вернувшейся из Милана.

Медик показывает образцы мазка на COVID-19
© AFP 2020 / JACK GUEZ
Минздрав: в стране подтвердились 406 новых случаев COVID-19

Затем количество подтвержденных случаев стало расти. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу.

Спустя десять дней после первого эпизода инфицирования, 17 марта, в стране объявили режим чрезвычайного положения и приостановили авиасообщение. Режим ЧП завершился 15 мая, но было введено чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 31 августа. В связи с этим в Молдове продолжает действовать ряд ограничений.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике превысило 33 тысячи. В борьбе с эпидемией задействованы десятки медучреждений. 

Благодаря усилиям врачей к настоящему моменту удалось вылечить свыше 23 тысяч пациентов. С марта от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались более 900 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1791)

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