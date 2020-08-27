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Независимая Молдова: этапы становления

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Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200827/31455063/nezavisimaya-moldova-etapy-stanovleniya.html

В 2020 году Молдова отмечает 29 лет своей независимости, смотрите в инфографике Sputnik, какими были основные этапы становления государственности республики.

Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.

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С 1991 по 2020 год Молдовой управляли пятеро президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по настоящее время).

Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 - 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря - 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 - 23 марта 2012). 

С 1991 по 2020 год в стране провели 9 парламентских выборов, а во главе правительства побывало 14 премьер-министров.

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