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Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

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Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
© Sputnik / Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/01/31512279.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200901/31504659/kak-pandemiya-covid-19-povliyala-na-promyshlennyy-sektor-moldovy.html

В 2020 году экономика республики, как и региональная и мировая, столкнулись с пандемическим кризисом, эффекты которого ощущаются во всех сферах. Одной из самых пострадавших стала промышленная отрасль.

Наиболее сложным стал период с марта по апрель, когда в производстве было зарегистрировано серьезное снижение объемов. В условиях чрезвычайной ситуации и введения ограничений на экономическую деятельность продажи на промышленных предприятиях сократились на 65%, а занятость – примерно на 10%.

Согласно оценкам экспертов, после снятия внутренних ограничений экономическая деятельность Молдовы начала постепенно восстанавливаться, но последствия кризиса будут ощущаться до конца года.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику: эффекты пандемического кризиса ощущаются во всех секторах экономики
По данным Национального бюро статистики, в январе-июне 2020-го объем промышленного производства в Молдове по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7%.

Данное падение было вызвано снижением объема продукции в добывающей промышленности (-7,4%), обрабатывающей промышленности (-7,0%), в производстве и обеспечении электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирование воздуха (-7,2%).

Наибольший спад зафиксирован в производстве автомобилей и прицепов, где выпуск продукции составил 60,1% от прошлогоднего уровня, в электронике и оптике – 61%, электрооборудовании – 64,3%.

В то же время выпуск химической продукции вырос на 34,9%, а пищевой – на 9,2%.

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