Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Нынешней осенью Молдова будет выбирать главу государства. Какие этапы предшествуют волеизъявления граждан - в инфографике Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Выборы президента Республики Молдова намечены на 1 ноября нынешнего года. В настоящее время члены Центральной избирательной комиссии регистрируют инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост главы государства.

По информации ЦИК, инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, минимум из половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Предвыборный период стартовал в республике 25 августа. Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Предыдущие президентские выборы, которые прошли в конце 2016 года, выиграл кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Во втором туре он обошел своего оппонента - лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду.

Нынешний глава государства принял присягу 23 декабря 2016 года. По Конституции, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova