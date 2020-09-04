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Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

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Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200904/31554521/kalendar-prezidentskikh-vyborov-v-moldove---2020.html

Нынешней осенью Молдова будет выбирать главу государства. Какие этапы предшествуют волеизъявления граждан - в инфографике Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Выборы президента Республики Молдова намечены на 1 ноября нынешнего года. В настоящее время члены Центральной избирательной комиссии регистрируют инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост главы государства.

Игорь Волницкий.
© Sputnik / Osmatesco
Волницкий: чем выборы этого года в Молдове будут отличаться от остальных

По информации ЦИК, инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, минимум из половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Предвыборный период стартовал в республике 25 августа. Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Предыдущие президентские выборы, которые прошли в конце 2016 года, выиграл кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Во втором туре он обошел своего оппонента -  лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду.

Нынешний глава государства принял присягу 23 декабря 2016 года. По Конституции, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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