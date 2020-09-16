Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Какова структура экспорта и импорта нашей республики за первые шесть месяцев текущего года – смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

В первом полугодии экспорт в Молдове составил 1,170 миллиарда долларов, сократившись более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно данным Национального бюро статистики, поставки за рубеж товаров отечественного производства уменьшились на 5,1%, а реэкспорт – на 34,8%.

Почти две трети поставок пришлось на страны Евросоюза, на втором месте – страны СНГ.

В структуре экспорта лидируют продукты питания и живой скот (27,4%), а также машины и оборудование для транспорта (20,4%).

В условиях пандемии импорт уменьшился на 14,8% и составил 2,393 миллиарда долларов. Почти половина этого объема - товары из ЕС. Поставки из СНГ сократились на 16%.

Главной статьей импорта были машины и оборудование для транспорта с долей в 23,1%. На втором месте – промышленные материалы (18,6%), на третьем – химическая продукция (17%).

Основными торговыми партнерами Молдовы являются Россия, Румыния, Китай, Украина, Италия и Германия.

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