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Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

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Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200923/31763777/vsem-zdorovya-v-detsad-i-shkolu-otpravlyayem-rebenka-pravilno.html

Кишиневская мэрия разработала несколько простых эпидемиологических рекомендаций для родителей, которые собирают детей в школу или детсад.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в детсадах и школах столицы и свести к минимуму риски, которым подвергаются дети в связи с пандемией, специалисты из горадминистрации представили общие рекомендации для родителей. В них перечислены элементарные, но необходимые шаги, которые нужно предпринять, чтобы обезопасить своего ребенка от заражения.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus.
В полиции Кишинева рассказали, как обезопасить детей при походах в школу

Из-за пандемии коронавируса новый учебный год в школах страны начался без проведения традиционных линеек. Большинство учащихся занимаются по сокращенному графику, который предполагает две смены либо чередование традиционного и онлайн-обучения. Продолжительность уроков в начальной школе сокращена до 30 минут.

На 21 сентября в кишиневских дошкольных учебных заведениях был отмечен 51 случай заражения коронавирусом, в школах -  190. Власти уточнили, что эти цифры не говорят о вспышке COVID-19, однако призвали родителей быть осмотрительными и очень внимательными к состоянию здоровья ребенка. Кроме того, эпидемиологи настоятельно рекомендуют и маленьким, и взрослым строго соблюдать меры эпидбезопасности. 

В столице с начала учебного года открылись 148 начальных и средних учебных заведений и 130 детских садов. 

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