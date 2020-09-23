Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Кишиневская мэрия разработала несколько простых эпидемиологических рекомендаций для родителей, которые собирают детей в школу или детсад.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в детсадах и школах столицы и свести к минимуму риски, которым подвергаются дети в связи с пандемией, специалисты из горадминистрации представили общие рекомендации для родителей. В них перечислены элементарные, но необходимые шаги, которые нужно предпринять, чтобы обезопасить своего ребенка от заражения.

Из-за пандемии коронавируса новый учебный год в школах страны начался без проведения традиционных линеек. Большинство учащихся занимаются по сокращенному графику, который предполагает две смены либо чередование традиционного и онлайн-обучения. Продолжительность уроков в начальной школе сокращена до 30 минут.

На 21 сентября в кишиневских дошкольных учебных заведениях был отмечен 51 случай заражения коронавирусом, в школах - 190. Власти уточнили, что эти цифры не говорят о вспышке COVID-19, однако призвали родителей быть осмотрительными и очень внимательными к состоянию здоровья ребенка. Кроме того, эпидемиологи настоятельно рекомендуют и маленьким, и взрослым строго соблюдать меры эпидбезопасности.

В столице с начала учебного года открылись 148 начальных и средних учебных заведений и 130 детских садов.

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