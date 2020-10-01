COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Сентябрь оказался месяцем антирекордов по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове. Причем абсолютно максимальные за период пандемии значения достигнуты в заключительный день первого осеннего месяца - свыше тысячи за сутки. К настоящему времени общее число подтвержденных эпизодов COVID-19 в республике превысило 53 тысячи, из которых порядка 13 тысяч - активные. С марта сделано 283 009 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Благодаря усилиям врачей, к настоящему моменту удалось вылечить порядка 39 тысяч пациентов. С марта от осложнений на фоне коронавируса нового типа в Молдове скончались 1 320 человек.

Впервые COVID-19 в стране обнаружили 7 марта. Инфекцию выявили у женщины, вернувшейся из Милана.

Затем количество подтвержденных случаев стало расти. Всех пациентов помещали на лечение в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ и в Республиканскую клиническую больницу. Затем в борьбе с эпидемией задействовали десятки медучреждений.

Какие запреты введут в районах Молдовы в зависимости от степени эпидопасности>>>

Спустя десять дней после первого эпизода инфицирования, 17 марта, в стране объявили режим чрезвычайного положения и приостановили авиасообщение. Режим ЧП перестал действовать после 15 мая. Вместо него было введено чрезвычайное положение в здравоохранении, срок действия которого несколько раз продлевали.

Затем в Минздраве сообщили, что с 1 октября в Молдове вводится новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Принимать решение об ужесточении или снятии ограничений будут территориальные комиссии общественного здоровья и согласовывать их с Национальной комиссией общественного здоровья.

С начала октября в 26 районах Молдовы, в том числе в муниципиях Кишинев и Бельцы действует "красный" уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом. Такой код объявлен и в Новых Аненах, Бессарабке, Кагуле, Калараше, Чимишлии, Комрате, Криулянах, Дондюшанах, Дрокии, Дубоссарах, Единцах, Флорештах, Яловенах, Ниспоренах, Окнице, Оргееве, Резине, Сынжерей, Шолданештах, Страшенах, Теленештах, Унгенах, Вулканештах и в Приднестровье. Здесь введены жесткие запретительные и ограничительные меры, в том числе полная изоляция граждан по месту жительства.

"Оранжевый" уровень опасности действует в Бричанах, Кантемире, Каушанах, Чадыр-Лунге, Фалештах, Глодянах, Хынчештах, Рышканах, Сороках, Штефан-Водэ и Тараклии, а "желтый" - в Леова.

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