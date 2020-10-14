Видео: Кишинев исторический и исчезающий - путешествие по старому городу

Люди словно ожили на старых снимках Кишинева. Вокруг жителей на кадрах красуются сохранившиеся и теперь уже исчезнувшие памятники архитектуры, смотрите, как все это выглядит, на видео Sputnik Молдова.

Смотрите подборку снимков, как выглядел Кишинев в XIX и в начале XX века.

На кадрах есть несколько строений, которые до наших дней не сохранились. Это знаменитая Арка Благородного собрания, ранее стоявшая у нынешнего кинотеатра Patria на главном проспекте Кишинева имени Штефана чел Маре (тогда Александровская улица). Именно там в позапрошлом веке собирался бессарабский бомонд.

Также на кадрах вы увидите здание гостиницы "Бристоль".

В ролике можно наблюдать другие достопримечательности Кишинева: старый Железнодорожный вокзал, водяную мельницу на еще не обмелевшей реке Бык, Тюремный замок и другое.

Ознакомиться можно и с бытом обычных горожан.

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