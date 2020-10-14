Видео: Кишинев исторический и исчезающий - путешествие по старому городу

Смотрите подборку снимков, как выглядел Кишинев в XIX и в начале XX века.
На кадрах есть несколько строений, которые до наших дней не сохранились. Это знаменитая Арка Благородного собрания, ранее стоявшая у нынешнего кинотеатра Patria на главном проспекте Кишинева имени Штефана чел Маре (тогда Александровская улица). Именно там в позапрошлом веке собирался бессарабский бомонд.
Также на кадрах вы увидите здание гостиницы "Бристоль".
В ролике можно наблюдать другие достопримечательности Кишинева: старый Железнодорожный вокзал, водяную мельницу на еще не обмелевшей реке Бык, Тюремный замок и другое.
Ознакомиться можно и с бытом обычных горожан.
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