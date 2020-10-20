Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

ЦИК опубликовала информацию о расходах на электоральную кампанию, которую предоставили штабы кандидатов в президенты. Смотрите в инфографике Sputnik, кто из претендентов на кресло главы государства инвестировал в "предвыборку" больше денег

Менее чем через две недели в Молдове пройдут выборы президента. Граждане страны будут выбирать главу государства из восьмерых претендентов. Пока же электоральная кампания продолжается. Улицы города пестрят билбордами с лицами претендентов на кресло главы государства. Реклама заполонила не только ТВ, радио, но и соцсети. Смотрите в инфографике Sputnik, кто из кандидатов сколько потратил на свое продвижение. Sputnik Молдова составил рейтинг претендентов на кресло главы государства, исходя их сумм, израсходованных ими до сих пор, на основе данных Центральной избирательной комиссии.

Почему у некоторых кандидатов в графе затрат стоят нули

Стоит пояснить, почему у некоторых кандидатов в графе затрат указаны нули. Претендент на пост главы государства от партии "Шор" Виолетта Иванова уже третью неделю сдает в ЦИК пустой отчет. В партии “Шор” говорят, что коммерческие банки отказываются открывать избирательный счет кандидата, чем ставят его в дискриминационное положение.

В Центризбиркоме признают, что для Ивановой искусственно создают неблагоприятные условия и это нарушает положения закона, согласно которому электоральные конкуренты должны пользоваться равными условиями участия в выборах. ЦИК обратилась к банкам, а также призвал вмешаться в ситуацию парламентскую экономическую комиссию и Национальную комиссию по финансовому рынку.

Судя по письму, направленному 16 октября в ЦИК, кандидат избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ, так же как и кандидат партии "Шор", не потратил на свою кампанию ни одного лея. У политика до сих пор нет даже избирательного счета.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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