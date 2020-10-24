Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Согласно Трудовому Кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в республике являются:
- 1 января – Новый год;
- 7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;
- 8 марта – Международный женский день;
- первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
- второй понедельник после Пасхи (Радуница);
- 1 мая – День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
- 9 мая – День Европы;
- 27 августа – День независимости;
- 31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";
- 25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
- престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).
Действующее законодательство предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".
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