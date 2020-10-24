16:34 24 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Инфографика

Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32139382.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201024/32139850/kalendar-rabochikh-i-vykhodnykh-dney-v-2021-godu.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие числа выпадают выходные и праздничные дни в республике в 2021 году.

Согласно Трудовому Кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в республике являются:

  • 1 января – Новый год;
  • 7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
  • второй понедельник после Пасхи (Радуница);
  • 1 мая – День международной солидарности трудящихся;
  • 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
  • 9 мая – День Европы;
  • 27 августа – День независимости;
  • 31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";
  • 25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
  • престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).

Действующее законодательство предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Перевод часов: откажется ли Молдова от сезонного изменения времени
Ковалева: когда стрессы на работе - норма, лучше уволиться
Ученые объяснили причины хронической усталости. И это не лень


Еще инфографика

  • Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
    Последнее обновление: 12:00 20.10.2020
    12:00 20.10.2020

    Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

    ЦИК опубликовала информацию о расходах на электоральную кампанию, которую предоставили штабы кандидатов в президенты. Смотрите в инфографике Sputnik, кто из претендентов на кресло главы государства инвестировал в "предвыборку" больше денег

    391
  • Семь районов вокруг Карабаха и казанская формула.
    Последнее обновление: 10:41 15.10.2020
    10:41 15.10.2020

    ​​Семь районов вокруг Карабаха и "казанская формула"

    В интервью радио Sputnik Лавров рассказал о возможном политическом выходе из карабахского конфликта. При этом упоминал передачу сначала пяти, а потом еще двух районов Азербайджану. Про эти же семь районов в обращении к нации говорил Пашинян.

    257
  • Кищинев 1812-1917 часть 2
    Последнее обновление: 14:27 14.10.2020
    14:27 14.10.2020

    Прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

    Смотрите вторую часть "оживших" архивных фотографий старого Кишинева. На снимках - старый вид улиц и сохранившихся зданий, а также другие строения, теперь уже сгинувшие с улиц молдавской столицы.

    1100
  • Кишинев 1812-1917
    Последнее обновление: 13:00 14.10.2020
    13:00 14.10.2020

    Кишинев исторический и исчезающий

    Люди словно ожили на старых снимках Кишинева. Вокруг жителей на кадрах красуются сохранившиеся и теперь уже исчезнувшие памятники архитектуры, смотрите, как все это выглядит, на видео Sputnik Молдова.

    678

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Видео - Как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться