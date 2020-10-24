Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие числа выпадают выходные и праздничные дни в республике в 2021 году.

Согласно Трудовому Кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в республике являются:

1 января – Новый год;

7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;

8 марта – Международный женский день;

первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;

второй понедельник после Пасхи (Радуница);

1 мая – День международной солидарности трудящихся;

9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;

9 мая – День Европы;

27 августа – День независимости;

31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";

25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;

престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).

Действующее законодательство предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".

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