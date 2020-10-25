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Молдова в цифрах: Территория

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Молдова в цифрах. Территория.
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32142520.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201025/32147470/moldova-v-tsifrakh-territoriya.html

На этой неделе отмечается Всемирный день статистики. Sputnik Молдова собрал подборку основных данных о нашей республике.

Молдову часто называют аграрной страной. Действительно, значительный процент населения страны занят в сельском хозяйстве. При небольшой территории страны и высокой плотности населения в Молдове почти три четверти земли используются в сельскохозяйственных нуждах. По этому показателю Молдова занимает 11 место в мире.

Республика ходит в десятку крупнейших в мире экспортеров грецкого ореха, в топ-20 мировых производителей вина, занимает 13 место в мире по площади виноградников. При столь малой территории и численности населения это заслуживает уважения. 

Однако, сельское хозяйство Молдовы переживает не лучшие времена. Уставревшие агротехнологии, погодные катаклизмы, эрозия почв и оползни - главные враги молдавского земледелия.

Кодры - возвышенность в Молдове, архивное фото.
© Sputnik / Б. Круцко
Печальная ситуация с лесами - Молдова рискует “облысеть” и задохнуться

Засушливый климат и небогатые источники воды ресурсы создают проблемы не только для молдавского сельского хозяйства. Эти факторы негативно сказываются на доступе к водным ресурсам и для самого населения республики.

По площади возобновляемого гидропотенциала Молдова находится на одном уровне с некоторыми государствами африканского континента. То же можно сказать и про площадь лесов в стране. Ограниченные озелененные площади негативно сказываются на водном балансе и состоянии почв.

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