Молдова в цифрах. Территория.

На этой неделе отмечается Всемирный день статистики. Sputnik Молдова собрал подборку основных данных о нашей республике.

Молдову часто называют аграрной страной. Действительно, значительный процент населения страны занят в сельском хозяйстве. При небольшой территории страны и высокой плотности населения в Молдове почти три четверти земли используются в сельскохозяйственных нуждах. По этому показателю Молдова занимает 11 место в мире.

Республика ходит в десятку крупнейших в мире экспортеров грецкого ореха, в топ-20 мировых производителей вина, занимает 13 место в мире по площади виноградников. При столь малой территории и численности населения это заслуживает уважения.

Однако, сельское хозяйство Молдовы переживает не лучшие времена. Уставревшие агротехнологии, погодные катаклизмы, эрозия почв и оползни - главные враги молдавского земледелия.

Засушливый климат и небогатые источники воды ресурсы создают проблемы не только для молдавского сельского хозяйства. Эти факторы негативно сказываются на доступе к водным ресурсам и для самого населения республики.

По площади возобновляемого гидропотенциала Молдова находится на одном уровне с некоторыми государствами африканского континента. То же можно сказать и про площадь лесов в стране. Ограниченные озелененные площади негативно сказываются на водном балансе и состоянии почв.

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