22:55 01 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Инфографика

Выборы президента: явка избирателей по Молдове

Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (282)
77 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Явка 2020
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32274691.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201101/32276054/vybory-prezidenta-itogovaya-yavka-izbirateley-po-moldove.html

Избирательные участки на территории Молдовы во время президентских выборов работали с 7.00 до 21.00.

В Молдове 1 ноября состоялись выборы на пост президента страны. По первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), всего проголосовало на территории страны 41,7% избирателей. Это порядка 1 211 147 граждан. 

За рубежом еще продолжается голосование. На данный момент за границей правом голоса воспользовалось более 197 тысяч молдавских граждан. 

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Идет подсчет голосов, отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (282)

По теме

Подсчет голосов на выборах президента: обстановка в штабах Додона и Санду
Порог явки на выборах президента Молдовы преодолен - данные ЦИК
В Молдове завершилось голосование на выборах главы государства


Еще инфографика

  • Тезки кандидатов в президенты Молдовы
    Последнее обновление: 13:39 30.10.2020
    13:39 30.10.2020

    Тезки кандидатов в президенты Молдовы

    Смотрите в инфографике Sputnik, у кого из кандидатов в президенты Молдовы есть полные тезки, и как часто в стране встречаются имена и фамилии претендентов на пост главы государства.

    245
  • Молдова в цифрах. Территория.
    Последнее обновление: 12:02 25.10.2020
    12:02 25.10.2020

    Молдова в цифрах: Территория

    На этой неделе отмечается Всемирный день статистики. Sputnik Молдова собрал подборку основных данных о нашей республике.

    214
  • Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
    Последнее обновление: 16:02 24.10.2020
    16:02 24.10.2020

    Полный календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

    Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие числа выпадают выходные и праздничные дни в республике в 2021 году.

    6544
  • Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
    Последнее обновление: 12:00 20.10.2020
    12:00 20.10.2020

    Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

    ЦИК опубликовала информацию о расходах на электоральную кампанию, которую предоставили штабы кандидатов в президенты. Смотрите в инфографике Sputnik, кто из претендентов на кресло главы государства инвестировал в "предвыборку" больше денег

    600

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Выборы президента Молдовы
Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото
Выборы президента Молдовы за 1 минуты
Все самое главное о выборах президента Молдовы за одну минуту в видео
Явка 2020
Выборы президента: явка избирателей по Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться