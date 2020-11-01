Выборы президента: явка избирателей по Молдове

Избирательные участки на территории Молдовы во время президентских выборов работали с 7.00 до 21.00.

В Молдове 1 ноября состоялись выборы на пост президента страны. По первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), всего проголосовало на территории страны 41,7% избирателей. Это порядка 1 211 147 граждан.

За рубежом еще продолжается голосование. На данный момент за границей правом голоса воспользовалось более 197 тысяч молдавских граждан.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Идет подсчет голосов, отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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