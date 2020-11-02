Выборы президента Молдовы: как распределились голоса

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, каких результатов добились кандидаты на пост главы государства на выборах 1 ноября.

По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на президентских выборах набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16%, на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61%. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

Всего в гонке приняли участие 8 кандидатов. Третье место по итогам голосования занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9%. Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49%, Андрей Нэстасе - 3,26%, Октавиан Цыку - 2,01%, Тудор Делиу - 1,37%, Дорин Киртоакэ - 1,2%.

По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то выборы организуются максимум в течение двух недель. То есть голосование может быть назначено на 15 ноября.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Последний раз главу государства избирали в 2016 году. Тогда выборы прошли в два тура. Лидерами в первом стали Додон и Санду. По итогам второго тура одержал победу Игорь Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova