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Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (306)
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Лидеры голосования в регионах.
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20201102/32298032/vybory-prezident-moldova-lidery-golosovaniyarayon-strana.html

Смотрите в инфографике Sputnik, как распределились голоса за кандидатов на должность главы государства по регионам республики.

По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на президентских выборах набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16%, на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61%. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

Всего за Санду отдано 487 635 голосов, из которых 104 605 за границей. Додона поддержали в общей сложности 439 866 избирателей, из которых 5 439 за рубежом.

Выборы прошли в республике 1 ноября. Всего в гонке приняли участие 8 кандидатов. Третье место по итогам голосования занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 16,9%. Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49%, Андрей Нэстасе - 3,26%, Октавиан Цыку - 2,01%, Тудор Делиу - 1,37%, Дорин Киртоакэ - 1,2%.

По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то выборы организуются максимум в течение двух недель. То есть голосование может быть назначено на 15 ноября.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (306)

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